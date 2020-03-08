Широков предложил место для проведения игры «Спартак» — «Зенит»
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Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Роман Широков предложил место для проведения игры «Спартак» — «Зенит» в Кубке России. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, полуфинальное противостояние должно пройти на стадионе «Лужники».
«Пусть команды сыграют в 1/2 в «Лужниках», они уже который месяц простаивают. Это большой матч, только пусть его поставят на нормальный день — договорятся с лигой, если надо будет. Будет как в Англии, на «Уэмбли», — сказал Широков.
Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о состоянии команды.