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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о результате женской эстафеты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, передает РИА «Новости».

Сборная России, в состав которой вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова, заняла пятую строчку. При этом гонку выиграла борная Норвегии, второй пришла команда Франции, замкнули тройку лидеров немецкие биатлонистки. На четвертом месте оказались украинские спортсменки.

«Девочки сегодня достойно боролись, показали настоящий характер. Я доволен тем, что у нас собирается команда, виден характер. Конечно, надо исправлять стрельбу, есть ошибки, мы это видим», — заявил Драчев.

Ранее сообщалось, что Тихонов критично отозвался о результатах женской эстафеты на этапе КМ.