Уайт отказался обсуждать замену на Макгрегора в бою Хабиб-Фергюсон
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможное участие ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора в апрельском титульном бою. Его слова передает Sport24.
31-летний уроженец Дублина заявил, что готов выйти вместо Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона и поучаствовать в борьбе за престижный пояс чемпиона.
«Конор Макгрегор? Это ужасный вопрос, давайте лучше обсудим что-нибудь другое», — заявил глава американского промоушена.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов во время традиционной дуэли взглядов пнул чемпионский пояс американского бойца Тони Фергюсона.