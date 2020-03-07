Итальянский арбитр погиб под колесами поезда
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Итальянский арбитр Антонио Мартиньелло погиб под колесами поезда. Об этом сообщает издание Il Resto del Carlino.
По информации источника, арбитр находился под домашним арестом и нарушил правила содержания в заключении, после чего попытался покинуть место пребывания.
Однако, этого сделать не удалось — во время бегства Мартиньелло попал под поезд. Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть человека.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» готов подписать главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на сумму £7 миллионов.