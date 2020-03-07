Итальянский арбитр погиб под колесами поезда

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12218161/upload-Depositphotos_2244416_l-2015-pic905-895x505-13215.jpg">

Итальянский арбитр Антонио Мартиньелло погиб под колесами поезда. Об этом сообщает издание Il Resto del Carlino.

По информации источника, арбитр находился под домашним арестом и нарушил правила содержания в заключении, после чего попытался покинуть место пребывания.

Однако, этого сделать не удалось — во время бегства Мартиньелло попал под поезд. Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть человека.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» готов подписать главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на сумму £7 миллионов.