Кучеров сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал 50-ю голевую передачу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Юбилейный ассист россиянин сделал в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс». На 49-й секунде игры он помог забросить шайбу защитнику «Тампы» Виктору Хедману. Также голевую передачу на свой счет записал Эрик Чернак.

Всего за текущий сезон Кучеров набрал 81 (31+50) очко.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил достижение Могильного и Дацюка в НХЛ.