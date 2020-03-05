Игрок «Тоттенхэма» чуть не подрался с фанатом на трибуне

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Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер чуть не устроил потасовку с фанатом на трибуне после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Норвич Сити», сообщает The Independent.

По информации издания, после финального свистка Дайер поднялся на трибуну к зрителю, который оскорблял его младшего брата. Драку удалось избежать благодаря стюардам.

Встреча между «Тоттенхэмом» и «Норвичем», прошедшая в Лондоне, завершилась победой гостей в послематчевой серии пенальти.

Ранее сообщалось, что определились четвертьфинальные пары Кубка Англии.