Игрок «Тоттенхэма» чуть не подрался с фанатом на трибуне
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер чуть не устроил потасовку с фанатом на трибуне после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Норвич Сити», сообщает The Independent.
По информации издания, после финального свистка Дайер поднялся на трибуну к зрителю, который оскорблял его младшего брата. Драку удалось избежать благодаря стюардам.
Встреча между «Тоттенхэмом» и «Норвичем», прошедшая в Лондоне, завершилась победой гостей в послематчевой серии пенальти.
Ранее сообщалось, что определились четвертьфинальные пары Кубка Англии.