«Тоттенхэм» по пенальти проиграл «Норвичу» и вылетел из Кубка Англии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/882/12848882/RTX7BR2J-pic905-895x505-88713.jpg">

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» в серии пенальти проиграл «Норвич Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 (3:2) в пользу гостей. В составе победителей отличился Йосип Дрмич. У хозяев мяч забил Ян Вертонген.

Соперник «Норвич Сити» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Финал Кубка Англии пройдет 23 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» переиграл «Бирмингем Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Норвич Сити» (Норидж) — 1:2 (2:3)

Голы: 1:0 — Вертонген, 13; 1:1 — Дрмич, 78.