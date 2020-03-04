Глава СБР Драчев нашел много нестыковок в допингом деле

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев нашел много нестыковок в допингом деле российских биатлонисток. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, сторона обвинителей имеет в своем расположении неверные данные о допинг-пробах чистых российских биатлонисток.

Также Драчев заявил, что у Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой хорошие юристы, которые помогут одержать победу в деле.

Ранее сообщалось, что адвокат российских биатлонисток Алексей Панич опроверг заявление о ложных подписях бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в деле о применении запрещенных веществ.