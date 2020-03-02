Украинский футболист Зозуля: очень жду, когда меня начнут называть геем

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Украинский футболист Роман Зозуля, выступающий за испанский «Райо Вальекано» и которого в очередной раз подвергли оскорблениям болельщики своего клуба, прокомментировал сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает FootballHub.

По его словам, обстановка вокруг его персоны с каждым днем накаляется все больше и больше.

«Когда эта заварушка началась, я был фашистом. Потом я стал расистом и нацистом. Сегодня в мой адрес звучало слово «коммунист». Еще немного, и меня скоро начнут называть геем.

Я с нетерпением уже жду этого момента», — сказал Зозуля.

Ранее сообщалось, что известный футбольный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающему футбольного клуба «Сочи» Александру Кокорину летом предложат новый контракт в петербургском «Зените».