Украинский футболист Зозуля: очень жду, когда меня начнут называть геем
Украинский футболист Роман Зозуля, выступающий за испанский «Райо Вальекано» и которого в очередной раз подвергли оскорблениям болельщики своего клуба, прокомментировал сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает FootballHub.
По его словам, обстановка вокруг его персоны с каждым днем накаляется все больше и больше.
«Когда эта заварушка началась, я был фашистом. Потом я стал расистом и нацистом. Сегодня в мой адрес звучало слово «коммунист». Еще немного, и меня скоро начнут называть геем.
Я с нетерпением уже жду этого момента», — сказал Зозуля.
Ранее сообщалось, что известный футбольный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающему футбольного клуба «Сочи» Александру Кокорину летом предложат новый контракт в петербургском «Зените».