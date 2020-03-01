«Валенсия» Черышева победила «Бетис» в матче 26-го тура Примеры
В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» победила «Бетис» из Севильи.
Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» в присутствии 37 418 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Гамейро и Даниэль Парехо.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Лорен.
После этой победы «летучие мыши» набрали 41 очко и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры.
Андалусийский коллектив с 30-ю баллами остался на 14-ом месте в таблице Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил о полной доминации своей команды в игре с московским «Локомотивом» в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.