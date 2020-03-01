«Лацио» победил «Болонью» и возглавил таблицу Серии А
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В очередном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» победил «Болонью».
Встреча прошла в итальянской столице на «Стадио Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Хоакин Корреа и Луис Альберто. Примечательно, что оба гола были забиты еще в первой половине игры.
После этой победы «лациале» набрали 62 очка и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.
«Болонья» с 34 баллами расположилась на десятом месте Серии А.
Ранее сообщалось, что финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая из-за сдвигов, которые произошли в чемпионате Италии.