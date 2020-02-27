«Рома» сыграла вничью с «Гентом» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

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Итальянская «Рома» сыграла вничью с бельгийским «Гентом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд.

Встреча, прошедшая в Генте, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Джонатан Дэвид, у гостей мяч забил Джастин Клюйверт.

Первый матч, прошедший в столице Италии, завершился победой «Ромы» — 1:0. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 28 февраля в швейцарском Ньоне.

Ранее сообщалось, что шотландский «Рейнджерс» обыграл португальскую «Брагу».

Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала

«Гент» (Гент, Бельгия) — «Рома» (Рим, Италия) — 1:1

Голы: 1:0 — Дэвид, 25; 1:1 — Клюйверт, 29.