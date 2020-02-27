МИД разбирается с делом об аресте российских фанатов во Франции

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве разбирается с делом об аресте двух болельщиков во Франции.

Россияне Павел Косов и Михаил Ивкин были арестованы после беспорядков в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.

Захарова отметила, что о ситуации с заключенными в МИД писали близкие и родственники этих людей.

«Вероятно, на следующем брифинге я смогу дополнительно прокомментировать действия, которые предпринимались. Но самое главное, что мы делаем все, чтобы активизироваться на этом направлении», — цитирует Захарову Sport24.

Ранее в МИД отреагировали на обыски у российских биатлонистов.