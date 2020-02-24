Экс-футболист Зырянов: Дзюба полностью оправдывает ожидания Черчесова

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Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Зырянов, заявил о том, что игрок национальной команды Артем Дзюба полностью оправдывает надежды главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в конце 2019 года у футболиста был конфликт с болельщиками, которые освистывали его во время матча Сан-Марино — Россия.



«На Артема многое навалилось в конце прошлого года. Он оправдывает доверие тренера. Не считаю, что он слишком много играет. Пусть продолжает выступать», — заявил Зырянов.

Ранее Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и к экс-тренеру «Спартака» Валерию Карпину.