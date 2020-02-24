Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Стало известно, какой состав сборной России выступит на чемпионате Европы по биатлону, информация об этом появилась на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Европейское первенство состоится с 26 февраля по 1 марта в Минске. Биатлонисты выступят в следующих гонках: суперспринт, сингл-микст, смешанная эстафета, спринт, гонка преследования.
Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов;
Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.
На прошедшем в Антхольце чемпионате мира национальная российская команда завоевала всего две награды. Александр Логинов завоевал золото и бронзу.
Ранее сообщалось, что выступление сборной России на ЧМ по биатлону назвали провальным.