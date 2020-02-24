Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

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Стало известно, какой состав сборной России выступит на чемпионате Европы по биатлону, информация об этом появилась на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Европейское первенство состоится с 26 февраля по 1 марта в Минске. Биатлонисты выступят в следующих гонках: суперспринт, сингл-микст, смешанная эстафета, спринт, гонка преследования.

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов;

Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

На прошедшем в Антхольце чемпионате мира национальная российская команда завоевала всего две награды. Александр Логинов завоевал золото и бронзу.

Ранее сообщалось, что выступление сборной России на ЧМ по биатлону назвали провальным.