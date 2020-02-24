Зырянов: наше свойство души — втоптать в грязь

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Константин Зырянов порассуждал на тему восприятия футбола российскими болельщиками. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По его словам, отечественная сборная на прошедшем Кубке Легенд играла в достойный футбол, за который можно было и поаплодировать вместо свиста.

«Меня удивил свист в тот момент, когда диктор попросил похлопать нам. Вообще это у нас восприятия такое — мы любим всех втаптывать в грязь. Думаю, за это наших фанатов можно простить», — сказал Зырянов.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поведал о плане на игру с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.