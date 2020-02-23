«Вегас» дома оказался сильнее «Флориды» Дадонова

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз».

Встреча прошла в Лас-Вегасе на «Ти-мобайл Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Носек, Уильям Каррье, Макс Пачиоретти и Райли Смит, забросивший дважды.

У проигравшей команды отличились Евгений Дадонов, Майк Хоффман и Алекси Саарела.

После этой победы «золотые рыцари» набрали 74 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

«Флорида» с 70 баллами находится на десятой строчке Востока.

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