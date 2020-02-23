Малкин: Овечкин — русская машина
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал успех капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забросившего 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ, передает «Чемпионат».
«Во-первых, мои поздравления Саше! Все мы знаем, что он потрясающий игрок. Овечкин – это русская машина, которая никогда не останавливается.
Мне нравится его игра — рад, что он забил, ведь я знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе», — цитирует отечественного хоккеиста Pens Inside Scoop в Twitter.
Стоит отметить, что «столичные», несмотря на гол Овечкина, все же проиграли «Нью-Джерси Дэвилс» со счетом 2:3.