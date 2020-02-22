Путин прибыл на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
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Президент России Владимир Путин прибыл на первый чемпионат Лиги боевого самбо, сообщает РИА «Новости».
Турнир проходит на олимпийском стадионе «Ледовый куб» в Сочи. В чемпионате принимают участие 14 спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Бои проходят в весовых категориях 57, 62, 68, 74, 82, 90 и 100 кг.
Путин является мастером спорта и заслуженным тренер России по самбо.
Ранее Путин поздравил биатлониста Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.