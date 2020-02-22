Глава СБР Драчев назвал запрос IBU причиной обысков

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал обыски, проводимые итальянской полицией у членов национальной сборной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной стал запрос от Международной федерации биатлона (IBU), в ходе которого проводится расследование по поводу нахождения главного тренера сборной России Александра Касперовича не по своей аккредитации.

Стоит отметить, что IBU выделяет на каждую национальную федерацию лимитированное количество аккредитаций.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по биатлону в спринтерской гонке Александр Логинов рассказал о ходе обыска, совершенного итальянской полицией минувшим утром.