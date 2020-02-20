Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ударит ее по голове

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин дал интервью, в котором прокомментировал уход российской фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, россиянка тренировалась у Тутберидзе с 2007 года, но в 2018 году ушла от наставника.

«Мне Этери говорила, что Женя ушла от нее без цветов. Почему она не подарила цветы тренеру? Боялась, что она ее по голове ударит. Евгении было страшно. Считаю, что так и было. Я не думаю, что они в ссоре», — сказал Жулин в интервью Youtube-каналу Елены Родиной.

Медведева два раза становилась чемпионкой Европы, а также дважды выигрывала мировое первенство. В активе россиянки две серебряные медали Олимпийских игр.

Ранее врач Аделины Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки.