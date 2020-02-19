Дубль Анисимова помог «Оттаве» нанести поражение «Баффало» в матче НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Артем Анисимов и Жан-Габриэль Пажо, также отличились Владислав Наместников, Дрейк Батерсон и Энтони Дюклер. У гостей две шайбы забросил Брэндон Монтур. еще голами отметились Кайл Окпосо и Виктор Олофссон.

В следующем матче «Оттава» примет «Виннипег Джетс», а «Баффало» на выезде встретится с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Детройт Ред Уингз» обыграл «Монреаль Канадиенс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало, США) — 7:4 (4:2, 1:2, 2:0)