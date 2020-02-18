Главред Tatler — об ученицах Тутберидзе: совсем не разбираются в моде

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Главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева в ходе фотосессии учениц Этери Тутберидзе для очередного выпуска отметила, что они совсем не обладают знаниями о моде. Ее слова передает Sport24.

По мнению Соловьевой, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова хватали платья с вешалок, совершенно не разбираясь в том, что написано на их бирках.

Также главный редактор заметила, что спортсменкам оказалось тяжело стоять на каблуках в течение пяти минут, хотя на коньках они проводят «по восемь часов».

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