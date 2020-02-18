Главред Tatler — об ученицах Тутберидзе: совсем не разбираются в моде
Главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева в ходе фотосессии учениц Этери Тутберидзе для очередного выпуска отметила, что они совсем не обладают знаниями о моде. Ее слова передает Sport24.
По мнению Соловьевой, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова хватали платья с вешалок, совершенно не разбираясь в том, что написано на их бирках.
Также главный редактор заметила, что спортсменкам оказалось тяжело стоять на каблуках в течение пяти минут, хотя на коньках они проводят «по восемь часов».
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как гадалка предсказала ей встречу с третьим мужем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На фото — Ксения Соловьева, главный редактор @tatler_russia, с Аней Щербаковой и Алёной Косторной, нашими фигуристками из #teamtutberidze и cover girls мартовского номера Tatler. «Сейчас на нашей обложке в канун чемпионата мира по фигурному катанию в канадском Монреале сразу четыре чемпионки. Я была на съемке. Это обычные девочки, ведущие себя отнюдь не по-чемпионски. Совсем не разбираются в моде – хватали с вешалок платья по велению сердца, не сверяясь с бирками. Не могли простоять пять минут на каблуках – при том что коньки не снимают по восемь часов. В жизни выглядят года на три младше, чем им есть на самом деле, - ощущение, что совсем недавно они играли в куклы. Из студии мы уходили вместе с Аленой Косторной, победительницей декабрьского финала Гран-при в Турине. Она ехала домой на такси – совершенно одна. «Отсюда до моего «Речного вокзала» совсем близко, двадцать минут. А вообще я каждый день езжу на каток в Беляево. Час двадцать». Девочки, если бы можно было поставить вас всех на верхнюю ступеньку пьедестала почета, как на нашу обложку…» #condenast #condenastrussia #condenastcovers #tatlerrussia