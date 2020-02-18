Шайба Кучерова принесла победу «Тампе» в игре с «Колорадо»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встерча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 3:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победный гол у «молний» оказался на счету российского форварда Никиты Кучерова.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Андре Бураковски, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.

Стоит отметить, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский пропустил матч по решению тренерского штаба.

Ранее гол Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Сан-Хосе».