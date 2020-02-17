Путин поздравил конькобежцев Воронину и Кулижникова с мировыми рекордами

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Президент России Владимир Путин поздравил конькобежцев Павла Кулижникова и Наталью Воронину с рекордами, установленными на чемпионате мира 2020 года, который прошел в американском Солт-Лейк-Сити.

Кулижников завоевал золото на дистанции 500 м, а в забеге на 1000 м он победил с мировым рекордом.

«Поздравляю вас с триумфом. Вы на «отлично» справились с ответственными задачами, выступили уверенно, по-чемпионски. », — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Воронина стала рекордсменкой мира на дистанции 5000 м.

«В соревнованиях на дистанции 5000 метров вы продемонстрировали настоящие чемпионские качества, великолепную подготовку и мастерство. Обойдя именитых соперниц, установили новый мировой рекорд. Молодец!» — отметил президент.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы выиграли рекордное для себя количество медалей на первенстве мира.