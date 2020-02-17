Министр спорта назвал информаторов WADA Степановых жертвами
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался об информаторах Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталии Степановых.
Бывшие спортсмены стали главными героями фильма немецкого телеканала ARD о допинговом скандале в российском спорте.
«Мое отношение к Степановым — как жертвы. Они были жертвами, когда являлись частью, по их словам, системы. Жертвы медийного характера, когда их использовали как свидетелей», — сказал Матыцин интервью Владимиру Познеру на Первом канале.
Глава ведомства заявил, что негативно относится к системе информаторов. По его мнению, находящиеся в системе люди должны «искать покаяние внутри страны».