Министр спорта назвал информаторов WADA Степановых жертвами

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался об информаторах Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталии Степановых.

Бывшие спортсмены стали главными героями фильма немецкого телеканала ARD о допинговом скандале в российском спорте.

«Мое отношение к Степановым — как жертвы. Они были жертвами, когда являлись частью, по их словам, системы. Жертвы медийного характера, когда их использовали как свидетелей», — сказал Матыцин интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

Глава ведомства заявил, что негативно относится к системе информаторов. По его мнению, находящиеся в системе люди должны «искать покаяние внутри страны».

Ранее Степановы заявили, что их хотят убить.