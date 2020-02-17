Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции, сообщает РИА «Новости».
В матче Лиги 1 против «Монпелье», где «Монако» одержал победу со счетом 1:0, россиянин отдал голевую передачу и набрал семь баллов из десяти.
Примечательно, что по ходу сезона Головин уже трижды попадал в сборную тура. Стоит отметить, что лучшим тренером тура стал экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который возглавляет «Марсель».
Ранее сообщалось, что «Монако» выиграл три матча подряд впервые с мая 2018 года.