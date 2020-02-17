Уткин упомянул Дзюбу в оценке гола Смолова в ворота «Реала»
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Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин высказался дебютном голе российского нападающего Федора Смолова в испанском чемпионате.
30-летний форвард «Сельты», заключивший с ней арендное соглашение, минувшим вечером забил свой дебютный гол в составе «небесных», поразив ворота мадридского «Реала».
В своем Twitter-аккаунте Уткин выложил фото с текстом: «Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании.
А ты, Артем, сиди на дзюбе ровно! pic.twitter.com/C84RYxUSNz— Василий Уткин ���� (@radioutkin) February 16, 2020