Уткин упомянул Дзюбу в оценке гола Смолова в ворота «Реала»

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Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин высказался дебютном голе российского нападающего Федора Смолова в испанском чемпионате.

30-летний форвард «Сельты», заключивший с ней арендное соглашение, минувшим вечером забил свой дебютный гол в составе «небесных», поразив ворота мадридского «Реала».

В своем Twitter-аккаунте Уткин выложил фото с текстом: «Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании.