«Вегас» в сверхрезультативной игре обыграл «Сент-Луис»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».

Встреча прошла в Лас-Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в присутствии 18 252 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом в дополнительное время — 6:5.

В составе победителей дублями отметились Макс Пачиоретти и Джонатан Маршессо. Еще два гола на свой лицевой счет оформили Нейт Шмидт и Алекс Тух.

У проигравшей команды четыре шайбы сумел забросить Зак Сэнфорд, а пятый гол оказался на счету Маккензи Макичерна.

После этой победы «Вегас» набрал 66 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что передача Владислава Гаврикова не помогла «Коламбусу» обыграть «Баффало».