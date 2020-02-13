Отец Кузяева: мы не собираемся вести переговоры ни с кем, кроме «Зенита»
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Отец полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России Далера Кузяева Адьям Кузяев заявил о том, что хочет, чтобы его сын продлил контракт со своим клубом. Об этом сообщает «СДЗД».
По его словам, в настоящий момент переговоров о новом контракте нет, так как приоритетной задачей в настоящее время является скорейшее восстановление после травмы.
При этом, Кузяев-старший заявил, что ни с кем, кроме сине-бело-голубых, вести переговоры он не собирается.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев раскрыл детали перехода в столичный клуб.