Хачанов проиграл во втором круге турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме.
В матче второго круга российский спортсмен уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу.
Встреча завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу британца.
За выход в следующий раунд Эванс поборется с победителем противостояния между Гаэлем Монфисом и Жилем Симоном.
Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла во втором туре турнира в Санкт-Петербурга.