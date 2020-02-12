Хачанов проиграл во втором круге турнира в Роттердаме

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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме.

В матче второго круга российский спортсмен уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу.

Встреча завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу британца.

За выход в следующий раунд Эванс поборется с победителем противостояния между Гаэлем Монфисом и Жилем Симоном.

Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла во втором туре турнира в Санкт-Петербурга.