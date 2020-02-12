Рижское «Динамо» уступило минскому в игре регулярного чемпионата КХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское «Динамо» уступило минским одноклубникам.

Встреча прошла в Латвии на «Арене Рига» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Костицин и Райан Спунер.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Увис Янис Балинкинс.

После этой победы белорусский коллектив набрал 37 очков и закрепился на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Рижане же в свою очередь замыкают сводную таблицу чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Барыс» из Нур-Султана оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста».