Рижское «Динамо» уступило минскому в игре регулярного чемпионата КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское «Динамо» уступило минским одноклубникам.
Встреча прошла в Латвии на «Арене Рига» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Костицин и Райан Спунер.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Увис Янис Балинкинс.
После этой победы белорусский коллектив набрал 37 очков и закрепился на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Рижане же в свою очередь замыкают сводную таблицу чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Барыс» из Нур-Султана оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста».