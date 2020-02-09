«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
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Московский «Локомотив» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ростов» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-зеленых. В составе «железнодорожников» отличились Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский. У ростовской команды мячи забили Максим Осипенко, Павел Мамаев и Роман Еременко.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч турнира в Катаре.
Футбол. Кубок Матч Премьер. 3-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 3:4 (4:5)
Голы: 0:1 — Мурило, 19; 1:1 — Осипенко, 42; 2:1 — Мамаев, 50; 2:2 — Крыховяк, 61; 3:2 — Еременко, 71; 3:3 — Рыбчинский, 74.