Шевченко в 3-й раз защитила пояс UFC, нокаутировав Чукагян
Сегодня, 9 февраля, в Хьюстоне, США, проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 247. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
В со-главном бою турнира встретились киргизский боец смешанного стиля (MMA) в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Кэтлин Чукагян.
Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом представительницы США.
Таким образом, а счету Шевченко уже 19 побед и три поражения в UFC. Чукагян проиграла третий бой из 16.
Благодаря этой победе спортсменке из Киргизии удалось в третий раз защитить пояс чемпионки в наилегчайшем весе.
Отметим, что главным поединком ивента станет титульный бой в полутяжелом весе между действующим чемпионом американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Домиником Рейесом.
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