Шевченко в 3-й раз защитила пояс UFC, нокаутировав Чукагян

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Сегодня, 9 февраля, в Хьюстоне, США, проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 247. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В со-главном бою турнира встретились киргизский боец смешанного стиля (MMA) в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Кэтлин Чукагян.

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом представительницы США.

Таким образом, а счету Шевченко уже 19 побед и три поражения в UFC. Чукагян проиграла третий бой из 16.

Благодаря этой победе спортсменке из Киргизии удалось в третий раз защитить пояс чемпионки в наилегчайшем весе.

Отметим, что главным поединком ивента станет титульный бой в полутяжелом весе между действующим чемпионом американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Домиником Рейесом.

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