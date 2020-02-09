«Монако» Головина обыграл «Амьен» в матче Лиги 1

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В матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» оказался сильнее «Амьена».

Встреча прошла в Амьене на стадионе «Стаде де ла Ликорн» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Виссам Бен-Йеддер и Ислам Слимани. Стоит отметить, что победный гол был забит на 93-й минуте игры.

У хозяев единственный гол на свой лицевой счет оформил Серу Гирасси.

После этой победы княжеский клуб набрал 35 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу ситуации с вингером команды Гаретом Бэйлом.