Хеведес высказался о перспективах Алексея Миранчука в Европе

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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в ведущих европейских лигах. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам чемпиона мира 2014 года, 24-летний хавбек имеет все шансы заиграть в чемпионатах из топ-5.

«Он — молодой игрок, который готов учиться и всегда старается прогрессировать. Я не могу за него что-то решать и давать советы. Он спокойно может заиграть в любой топовой лиге, ему это по силам», — сказал немец.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев поделился мыслями о скандале вокруг нападающего петербургского «Зенита» и капитана национальной команды Артема Дзюбы.