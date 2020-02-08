Хеведес высказался о перспективах Алексея Миранчука в Европе
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в ведущих европейских лигах. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам чемпиона мира 2014 года, 24-летний хавбек имеет все шансы заиграть в чемпионатах из топ-5.
«Он — молодой игрок, который готов учиться и всегда старается прогрессировать. Я не могу за него что-то решать и давать советы. Он спокойно может заиграть в любой топовой лиге, ему это по силам», — сказал немец.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев поделился мыслями о скандале вокруг нападающего петербургского «Зенита» и капитана национальной команды Артема Дзюбы.