Суд в закрытом режиме рассматривает иск Глушакова к бывшей жене
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Никулинский суд Москвы в данный момент рассматривает иск полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье Глушаковой. Об этом сообщает Sport24.
Известно, что процесс происходит в закрытом порядке. Футболист хочет отсудить у экс-супруги более 200 миллионов рублей в рамках дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещении убытков и компенсации морального вреда.
По словам спортсмена, Глушакова ворвалась в сауну в августе 2018 года, где футболист находился в компании партнеров по команде, засняла это на видео и выложила в сеть.
В итоге это повлекло за собой скандал, который навредил репутации игрока.
Ранее игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами.