Генменеджер «Миннесоты» хочет видеть Капризова в составе

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Генеральный менеджер «Миннесота Уайлд» Билл Герин признался, что хотел бы видеть в составе команды нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он отметил, что российский форвард — обладает талантом и отличными способностями, которые могут помочь команде в регулярном чемпионате НХЛ. При этом Герин отметил, что все также будет зависеть от периода адаптации.

«Оптимизм у меня есть, и Капризов является игроком, которого я бы хотел видеть в составе. Я бы не хотел сразу навешивать на него ярлык», — заявил он.

Ранее сообщалось, что защитника «Лос-Анджелеса» расстроил хет-трик Овечкина.