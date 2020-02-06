Генменеджер «Миннесоты» хочет видеть Капризова в составе
Генеральный менеджер «Миннесота Уайлд» Билл Герин признался, что хотел бы видеть в составе команды нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Он отметил, что российский форвард — обладает талантом и отличными способностями, которые могут помочь команде в регулярном чемпионате НХЛ. При этом Герин отметил, что все также будет зависеть от периода адаптации.
«Оптимизм у меня есть, и Капризов является игроком, которого я бы хотел видеть в составе. Я бы не хотел сразу навешивать на него ярлык», — заявил он.
Ранее сообщалось, что защитника «Лос-Анджелеса» расстроил хет-трик Овечкина.