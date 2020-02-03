Хабиб: люди хотят не реванша с Конором, а продолжения «банкета» после боя

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в очередной раз прокомментировал потенциальный реванш с Конором Макгрегором, передает «Чемпионат».

Непобежденный россиянин отметил, что в этом поединке нет спортивного смысла.

«У меня поединок 18 апреля... Очень хороший, серьезный бой против Тони Фергюсона. Последние полтора месяца я стабильно тренируюсь утром и вечером, благодаря чему набрал неплохую форму.

Удивительно, что люди спрашивают о повторной встрече с Макгрегором. Думаю, они хотят продолжения того «банкета», что был после боя, вот и все. Все видели, что было в клетке. Я контролировал ход поединка и делал с Конором все, что хотел. А он еще и сдался. О каком реванше речь? Здесь лишь продолжение банкета и заработок денег. Мне это неинтересно — я в настоящий момент сосредоточен на Фергюсоне», — заявил Хабиб на пресс-конференции после турнира «Каспий — 2020».

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов одолел ирландца болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229, после чего выпрыгнул из октагона на спарринг-партнера оппонента Диллона Дэниса.

Впоследствии за эту потасовку Хабиб получил дисквалификацию на девять месяцев.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Балаев проведет бой на турнире ACA 106.