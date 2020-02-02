В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА «Новости».
Кушиташвили и еще один боксер Овик Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии, когда забирали наркотическое вещество из подъезда дома. При задержании чемпион России оказал сопротивление и сломал нос представителю правоохранительных органов.
Информацию о наркотических веществах, которое изъяли у боксера, подтвердил представитель ведомства Валерий Грибакин.
«В ходе личного досмотра в присутствии понятых у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое, по результатам проведенной экспертизы, признано наркотическим средством», — заявил он.
Ранее сообщалось, что возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии против боксера Кушиташвили.