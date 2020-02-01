Швейцарский хореограф высказался о сотрудничестве с Туктамышевой

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Швейцарский хореограф и постановщик программ Стефан Ламбьель рассказал, чего ждет от работы с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, передает «Первый канал».

Ламбьель выступит в роли постановщика программ для чемпионки мира и Европы в следующем сезоне. Он отметил,ч то очень восхищен Туктамышевой и с нетерпением ждет начала работы.

«Я просто сказал Алексею Мишину, как мне нравится Лиза, как я люблю ее катание. И как только я заговорил об этом, он сказал: «Давай ты поможешь ей с ее программами». Я был в восторге», — поделился он.

Ранее Туктамышева назвала постановщиков программ на следующий сезон.