Мать Аршавина назвала выселение внучки из квартиры нормальной ситуацией

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Мать бывшего нападающего петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина Татьяна назвала выселение своей внучки из квартиры футболиста нормальной ситуацией. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, эта мера стала ответной реакцией на поступки модели Алисы Казьминой, которая некоторое время назад являлась супругой Аршавина.

«Вы не имеете права суд о том, как мы живем. Это наше личное дело. Я поступаю точно также, как и она. Это вполне адекватная реакция», — сказала мать игрока.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не жалеет об уходе нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту».