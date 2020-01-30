Опубликован состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2020
Отечественные фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат мира — 2020, передает ТАСС.
Мировое первенство пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале.
Весь состав национальной команды на предстоящий ЧМ выглядит следующим образом:
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.
Запас: Александр Самарин, Макар Игнатов.
Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запас: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/ Денис Ходыкин.
Запас: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков.
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро.
Запас: Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.