Нападающий «Зенита» Мак покинул клуб

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Нападающий петербургского «Зенита» Роберт Мак покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.

Футболист продолжит свою карьеру в турецком «Коньяспоре».

Напомним, что словак перешел в стан сине-бело-голубых летом 2016 году во времена работы Мирчи Луческу.

В составе действующих чемпионов страны Мак провел 72 матча, в которых сумел забить 14 голов и отдать десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин возмутился поведением руководства «Зенита» в ситуации с отправкой во вторую команду «Зенита» Александра Кокорина.