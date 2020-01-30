Нападающий «Зенита» Мак покинул клуб
Нападающий петербургского «Зенита» Роберт Мак покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.
Футболист продолжит свою карьеру в турецком «Коньяспоре».
Напомним, что словак перешел в стан сине-бело-голубых летом 2016 году во времена работы Мирчи Луческу.
В составе действующих чемпионов страны Мак провел 72 матча, в которых сумел забить 14 голов и отдать десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин возмутился поведением руководства «Зенита» в ситуации с отправкой во вторую команду «Зенита» Александра Кокорина.
Роберт Мак покидает «Зенит».— ФК «Зенит»�� (@zenit_spb) January 30, 2020
Все подробности: https://t.co/YFVrkMI2yx pic.twitter.com/rT73ZHRoNe