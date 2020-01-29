В РУСАДА прокомментировали ситуацию с членством ВФЛА в World Athletics

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал критической для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ситуацию, сложившуюся с членством отечественной организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

29 января стало известно, что ВФЛА могут исключить из World Athletics.

«Такое развитие ситуации вероятно. Знаю большую часть руководителей в Независимом органе по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Это не те люди, которые хотят нанести безосновательный ущерб нашей легкой атлетике, но, в то же время, это люди крайне принципиальные.

Данная ситуация, к сожалению, сложилась из-за длительного использования бывшим руководством ВФЛА неприемлемых подходов», — передает слова спортивного чиновника ТАСС.

Напомним, что в ноябре 2019 года AIU вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу прыжка с шестом Павла Лысенко. Утверждалось, что спортсмен пропустил несколько внесоревновательных тестов, хотя позже сам атлет предоставил документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств. Таким образом, AIU уличила чиновников в покрывательстве Павла.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпиады примет контрмеры против коронавируса.