Глава РУСАДА высказался о 145 измененных допинг-пробах
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подедился мнением о 145 измененных допинг-пробах в московской лаборатории. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, процесс анализа базы данных будет продолжаться еще на протяжении достаточно долгого периода.
«Процесс обработки информации носит обыкновенный рабочий характер и будет идти еще долго. К сожалению, все нюансы расследования носят конфиденциальный характер, поэтому мы не можем ничего комментировать», — сказал Ганус.
Ранее сообщалось, что проект кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) претерпит изменения.