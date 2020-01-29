Глава РУСАДА высказался о 145 измененных допинг-пробах

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подедился мнением о 145 измененных допинг-пробах в московской лаборатории. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, процесс анализа базы данных будет продолжаться еще на протяжении достаточно долгого периода.

«Процесс обработки информации носит обыкновенный рабочий характер и будет идти еще долго. К сожалению, все нюансы расследования носят конфиденциальный характер, поэтому мы не можем ничего комментировать», — сказал Ганус.

Ранее сообщалось, что проект кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) претерпит изменения.