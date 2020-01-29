Глава СБР Драчев: мы поборемся за топ-3 в Кубке наций

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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев обозначил борьбу российских спортсменов за три верхних строчки в зачете Кубка наций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, догнать сборные Франции и Норвегии будет проблематично, но побороться с оставшимися странами за третью позицию вполне возможно.

«Мы в данный момент занимаем ровно те места, которые заслуживаем. Основная задача — работать над теми гонками, где мы можем дать результат. Будем бороться за попадание в топ-3 по итогам Кубка наций», — сказал функционер.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко раскритиковал главу СБР Владимира Драчева за возможное сокращение национальной сборной.