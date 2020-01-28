Тихонов жестко раскритиковал главу СБР за возможное сокращение сборной

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко раскритиковал главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева за возможное сокращение национальной сборной. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, все слова Драчева являются бредом безумного человека. Также легенда биатлона призвал подать в отставку руководителя отечественного биатлона

«Довести до такого состояния наш спорт могли только идиоты! Все, что надо сделать Драчев — уйти. Так будет легче всем. Совсем уже весь биатлон развалили. Нет ни международных стартов, ничего. Регионы жалуются на недостаток финансирования», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе биатлонной сборной России.