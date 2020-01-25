«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Зальцбурга»

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Петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче.

Встреча в Дохе прошла в формате трех таймов и завершилась со счетом 6:3 в пользу австрийцев. В составе победителей отличились Андре Рамальо, Карим Адейеми, Петер Покорны, Мергим Бериша, Хван Хи Чан и Секу Койта. У российской команды мячи забили Йордан Осорио, Олег Шатов и Роберт Мак.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ред Булл Зальцбург».

Футбол. Товарищеский матч

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Зенит» (Россия) — 3:6

Голы: 1:0 — Бериша, 5 (пенальти); 2:0 — Рамальо, 33; 3:0 — Чан, 34; 3:1 — Осорио, 53; 3:2 — Шатов, 54; 4:2 — Адейеми, 63; 4:3 — Мак, 76; 5:3 — Покорны, 79; 6:3 — Койта, 93.