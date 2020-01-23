Черчесов поделился мнением относительно аренды Кокорина в «Сочи»

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Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации вокруг форварда «Зенита» Александром Кокориным.

Нападающий вторую часть сезона-2019/2020 чемпионата России может отыграть в «Сочи» на правах аренды.

«Кокорин довольно много пропустил. А факт наличия в «Зените» связки Дзюба — Азмун лишь подтверждает правильность его аренды в «Сочи». Это разумное решение. Считаю, там он получит побольше игрового времени. А мы, как тренерский штаб сборной, напрямую заинтересованы, чтобы футболисты как можно чаще играли. Все имеют шанс попасть на Евро-2020, однако все зависит исключительно от спортсменов и уровня их готовности в определенный момент», — цитирует Черчесова Sport24.

Напомним, что 21 января сочинцы объявили о переходе форварда в их команду на правах аренды до конца текущего сезона. Однако, несмотря на то, что позднее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил эту информацию, сам Кокорин отрицает трансфер.

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